Valentina Lodovini: "Non mi sento bella"

VALENTINA, SEXY PER "MAXIM" 15:21 - Un décolleté prosperosissimo, a malapena contenuto da un reggiseno in pizzo verde. Valentina Lodovini si fa immortalare in versione sexy su "Max" e confessa: "Io bella? Da zero a dieci, mi darei tre o quattro. La mia schiena mi imbarazza, mi fa sentire scoperta, mi piace il mio polso". - Un, a malapena contenuto da un reggiseno in pizzo verde.si fa immortalare in versione sexy su "" e confessa: "Io bella? Da zero a dieci, mi darei tre o quattro. La mia schiena mi imbarazza, mi fa sentire scoperta, mi piace il mio polso".

"Il mio centro è lo stomaco, avviene tutto lì: emozioni, scelte, pensieri...", continua Valentina. . L'attrice umbra prende le decisioni di pancia, in modo istintivo. E su fisico e bellezza sottolinea: "Al mare non mi metto in costume, mi sento a disagio. Al cinema mi spoglio perché non mi va di essere 'rompi': tocca al regista stabilire se un nudo è necessario. Poi, mi rivedo e vorrei nascondermi. Anche per i chili in più. Sono una 42 e non mi hanno voluto per un calendario di attrici, tutte 38. Ma me ne frego, non sto a dieta, mi piace mangiare". E suglu uomini ammette: "Le mie amiche dicono che ho avuto solamente 'uomini cessi'. Per me erano belli, magari non oggettivamente, ma erano carismatici. La parte del mio corpo che gli uomini apprezzano di più è il seno, ho la quarta. Sono uomini, no?".