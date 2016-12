Renato Zero: "Le tappe salienti del mio amore"

foto Ufficio stampa Correlati LA FESTA AL PIPER 12:25 - Renato Zero torna a distanza di quattro anni da "Presente" con "Amo", l'album di inediti che esce il 12 marzo. Quattordici brani incentrati su impegno e ricerca, amore e amicizia. Non mancano dediche appassionate a Lucio Dalla con "Lu", cantata durante l'evento "4 marzo" a Bologna. Attesa per la serie di eventi live che partono il 27 aprile con oltre un mese di concerti al Palalottomatica di Roma. torna a distanza di quattro anni da "Presente" con "", l'album di inediti che esce il 12 marzo. Quattordici brani incentrati su impegno e ricerca, amore e amicizia. Non mancano dediche appassionate acon "Lu", cantata durante l'evento "4 marzo" a Bologna. Attesa per la serie di eventi live che partono il 27 aprile con oltre un mese di concerti al Palalottomatica di Roma.

"In questo album ci sono tappe salienti del mio amore pellegrino. - scrive Zero sul booklet del suo disco - Che non si è mai negato all’impegno e alla ricerca. Mi ha sorpreso migliorandomi. E' entrato nelle mie canzoni con irruenza e dolcezza. Ma senza mai palesarsi diverso da come l’ho sempre pensato, intuito e successivamente incontrato...Tu l’hai capito chi è!?!? E' il mio pubblico!”.



“Amo” contiene quattordici brani, registrati tra Roma, Genova e Londra. Hanno collaborato tre produttori artistici: Trevor Horn (produttore di fama mondiale che ha lavorato alla realizzazione di album di artisti internazionali come Paul McCartney, Simple Minds, e Genesis), Danilo Madonia e Celso Valli. Tra i quattordici brani c’è spazio per l’ottimismo, la positività e il coraggio con: “Vola alto”, “La vacanza”, “Tutto inizia sempre da un sì”, “La vita che mi aspetta”. Ma anche per il ricordo e l’impegno, la lotta contro i pregiudizi e i falsi moralismi con “Chiedi di me” e “I ’70”, e un’attenzione particolare all’educazione delle nuove generazioni e la fiducia nel credere che possa esistere un mondo migliore, libero dalla disonestà e dall’ignoranza cantate nel brano “Dovremmo imparare a vivere”. Il disco contiene anche un saluto affettuoso per gli amici che hanno segnato passaggi importanti della sua vita come “Angelina” e condiviso esperienze umane e professionali come Lucio Dalla, a cui Zero dedica “Lu”, e Gian Carlo Bigazzi che Renato omaggia cantando la poetica e struggente “Un’apertura d’ali”, brano inedito composto dal poeta della musica.



Il ritorno di Zero sarà anche sul palco: dopo aver radunato oltre centomila persone a Piazza di Siena a Roma nell’autunno del 2010 per festeggiare il suo 60esimo compleanno, a partire dal 27 aprile l’artista sarà in concerto al Palalottomatica con un progetto live assolutamente inedito che farà diventare Renato Zero padrone di casa del palazzetto dello sport di Roma per oltre un mese. Già registrati numeri da record con già 70 mila biglietti venduti prima ancora della pubblicazione dell’album. Un evento eccezionale per il quale sono già state previste altre cinque nuove date - 16, 18, 19, 21 e 22 maggio - oltre a quelle già in calendario (27, 29 e 30 aprile, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15 maggio). Le prevendite dei biglietti sono disponibili online sul sito www.ticketone.it e presso i punti vendita abituali. Tutti coloro che acquisteranno il biglietto su www.ticketone.it riceveranno una card ad edizione limitata che fungerà da titolo di ingresso. Ai titolari della card saranno riservati esclusivi vantaggi, sconti e convenzioni che saranno pubblicati su www.fepgroup.it. RadioItalia è la radio ufficiale dei concerti di Renato Zero al Palalottomatica.