Tutti sotto casa di Max Gazzè

foto Barbara Oizmud Correlati GUARDA IL VIDEO 11:21 - Un invito all'apertura, un richiamo al dialogo: questo è il messaggio del video di "Sotto casa", la canzone di Max Gazzè presentata a Sanremo e che dà il titolo al nuovo disco del cantautore. Il brano è al numero 4 della classifica dei singoli e dopo Marco Mengoni è l'italiano più suonato dalle radio. In anteprima a Tgcom24 il backstage del video. - Un invito all'apertura, un richiamo al dialogo: questo è il messaggio del video di "", la canzone dipresentata a Sanremo e che dà il titolo al nuovo disco del cantautore. Il brano è al numero 4 della classifica dei singoli e dopo Marco Mengoni è l'italiano più suonato dalle radio. Inil backstage del video.

"Il clip - spiega Max - ha un taglio prettamente cinematografico che ricorda i film di Kusturica. Interpreto un predicatore sopra le righe, surreale, ridondante e aulico. Io e il co-protagonista del video, mio figlio Samuel - aggiunge Gazzè - ci aggiriamo per le strade della periferia di Roma a bordo di una Fiat 600 Multipla degli anni 60 in un’ambientazione urbana volutamente decadente. Fermo sull'uscio di una casa busso con insistenza “predicando” davanti alla porta chiusa fino a che il nonno dall’interno si alza ad aprire. Irrompo così, con il mio assistente, tra le quattro mura di questa famiglia fino a “convincere” con il mio sermone mesmeriano tutti i presenti che alla fine escono in strada felici a ballare. Il cast del video - conclude l’artista - è stato scelto ad hoc dal regista Lorenzo Vignolo e ogni attore scritturato aveva una fisiognomica che ben si adattavano alla trama del video".



Per Gazzè è già tempo di tour che riparte dopo qualche tappa europea a Firenze (il 14) e continuare per Roncade, Tv (il 15), Cesena (il 16), Torino (il 21), Taneto di Gattatico, Re (il 22), Senigallia, An (il 23). Ad aprile, il tour sarà a Modugno, Ba (il 5), a Ripalimosani, Cb (il 6), a Milano (l’11), a Cortemaggiore, Pc (il 12), a Perugia (il 13), a Pordenone (il 19), a Bologna (il 20). Max Gazzè, il 5 luglio, sarà in concerto al Rock in Roma 2013, nella capitale.