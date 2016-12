Dita Von Teese, lo strip è sempre hot

foto Splash News Correlati SHOW EROTICO 09:32 - Lo spettacolo itinerante "Burlesque: Strip Strip Hooray!" della seducente Dita Von Teese fa tappa a New York. A quarant'anni la regina del burlesque riesce sempre a stupire e per ben 90 minuti tiene gli occhi degli spettatori incollati su di lei. Sul palco si muove con disinvoltura tra strip e trasparenze, ma nella vita Dita assicura: "Sono timida nel corteggiamento". - Lo spettacolo itinerante "" della seducentefa tappa a New York. A quarant'anni la regina del burlesque riesce sempre a stupire e per ben 90 minuti tiene gli occhi degli spettatori incollati su di lei. Sul palco si muove con disinvoltura tra strip e trasparenze, ma nella vita Dita assicura: "Sono timida nel corteggiamento".

Perché la star dello dello streaptease - come ha dichiarato recentemente a una radio australiana - con gli uomini ha una sua strategia che non ha niente a che fare con lo strip: "Non faccio la prima mossa, è una mia rigida regola. Non approccio e non faccio mosse. Se non mi notano? Beh, allora meglio che non stiano con me!".