Lady Gaga: causa per il concerto annullato

foto Instagram Correlati BACI HOT A MILANO

ACCUSATA DALL'ASSISTENTE 10:11 - Dopo la causa intenta dall'ex assistente, Lady Gaga torna di nuovo in tribunale contro tre società affiliate ai colossi assicurativi Lloyd's. In seguito l'annullamento della tappa di Jakarta per le minacce islamiche, la cantante aveva infatti chiesto il risarcimento, appellandosi alla clausola sul terrorismo. A quanto riporta il Finacial Times, però, l'assicurazione potrebbe non ripagare i danni, ricorrendo a scappatoie linguistiche. contro tre società affiliate ai colossi assicurativi Lloyd's. In seguito, la cantante aveva infatti chiesto il risarcimento, appellandosi alla clausola sul terrorismo. A quanto riporta il Finacial Times, però,, ricorrendo a scappatoie linguistiche.

Lady Gaga lo scorso giugno aveva cancellato il concerto a Jakarta, dopo che il Fronte dei difensori dell'Islam aveva minacciato di distruggere lo spettacolo definendolo "un'adorazione di Satana".



La causa arriva fra i crescenti timori sul fatto che le compagnie di assicurazione facciano ricorso a tecnicità e semantica per non pagare richieste legittime. Nell'azione legale contro le tre società affiliate ai Lloyd's si precisa che hanno rifiutato di pagare sulla base di un "linguaggio e condizioni pretese che non sono contenute nella clausola di terrorismo".



Con la causa Lady Gaga punta a ottenere 150.000 dollari per il mancato rispetto del contratto, oltre al rimborso delle spese legali e altri danni.