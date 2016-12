Alessandra Amoroso pronta per il nuovo album

"Solo per BIG FAMILY...nuovo progetto per voi...non vedo l'ora", con questa sola frase Alessandra ha postato su Twitter una foto in bianco e nero che la ritrae sorridente in studio di incisione. Subito i fan si sono sbizzarriti e tutti vogliono sapere la data di uscita del disco. Sicuramente non si dovrà aspettare molto. Il progetto è assolutamente top secret, sia Alessandra che il suo entourage non lasciano trapelare una sola parola sui contenuti del disco. Kekko dei Modà però in una intervista a CuboMusica ha dichiarato di aver scritto un inedito che sarà contenuto nell'album di Alessandra e che si intitola "Il solo al mondo". E' una collaborazione che si rinnova dal momento che il leader del gruppo, al primo posto nella classifica degli album con "Gioia" , aveva già scritto per la cantante ", contenuto nell'album "Il mondo in un secondo".In questi tre anni la Amoroso è stata impegnata nel tour, il viaggio in America, la promozione del disco live "" e nel serale di "Amici" dello scorso anno dove ha trionfato. Poi il "Concerto del vincitore" all'Arena di Verona con l'amicae il duetto con lo scorso gennaio al MediolanumForum di Assago (MI). Alessandra e Biagio avevano cantato "" e "". C'è chi scommette che apparirà anche un brano scritto da Antonacci nel disco totalmente top secret. Una cosa è certa: Alessandra ha promesso di fare le cose in grande e di far fruttare tutti gli insegnamenti appresi in questi tre anni, ad iniziare dalle lezioni di gospel in America. Il timbro di Alessandra infatti è morbido e si presta a brani soul ma anche al pop italiano. La sua voce è maturata molto dal 2010 e anche la sua capacità interpretativa che ha destato l'interesse di grandi autori della musica italiana.