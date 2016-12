Sabatucci: "Padania Libre? Non è politica"

foto Ufficio stampa 10:21 - Il Nord che si "scontra" con il Sud, "ma anche un confronto generazionale", e mille spunti di riflessione come sulla tolleranza. Fino al 10 marzo è in scena a Roma al Teatro dei Servi - a Milano al Teatro Martinitt dal 14 al 31 marzo - "Padania Libre" la commedia di Marco Costa che ha tra i protagonisti Fabrizio Sabatucci. "L'amore per la mia fidanzata mi salva da un suocero secessionista", racconta l'attore a Tgcom24. - Il Nord che si "scontra" con il Sud, "ma anche un confronto generazionale", e mille spunti di riflessione come sulla tolleranza. Fino al 10 marzo è in scena a Roma al Teatro dei Servi - a Milano aldal 14 al 31 marzo - "" la commedia diche ha tra i protagonisti. "L'amore per la mia fidanzata mi salva da un suocero secessionista", racconta l'attore a

Fabrizio, raccontaci il tuo ruolo...

Sono un comico di Latina che va in Valtellina a conoscere i genitori della fidanzata. Purtroppo per lui il suocero è secessionista e cercherà persino di uccidermi con una scarica elettrica (ride, ndr)



E come fai a salvarti?

Alla fine è l'amore per la mia fidanzata a salvarmi, sono i sentimenti che vincono.



Tanta ironia, quindi...

Tante risate, è una commedia dissacrante. E' il Nord che si scontra con il Sud, ma è anche un confronto tra due generazioni, ci sono tantissimi spunti.



La politica non c'entra?

Assolutamente no. Non è una commedia contro la Lega. Anzi, abbiamo persino invitato tanti politici leghisti. Ci sono due citazioni sul senatur Umberto Bossi ma è tutto all'insegna della leggerezza.



Il titolo da dove nasce?

Padania Libre è un cocktail fatto con grappa e chinotto. Lo offriremo all'ingresso del teatro...



Sei un attore di tv, teatro e cinema, cosa preferisci?

Diciamo che se il cinema è fatto bene, con un'idea, allora il grande schermo per tutta la vita. Ma a un filmetto preferisco di gran lunga il teatro...



Un regista con il quale ti piacerebbe lavorare?

Paolo Sorrentino, mi piace come interagisce con gli attori, che spesso vengono dal teatro.



La prossima fiction, invece?

Sarò il commissario Moretti in 'Benvenuti a Tavola 2'. Un commissario particolare, che si fa portare via dall'auto dei vigili...

Santo Pirrotta