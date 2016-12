Jennifer Lopez: "Mi fate fare la sexy girl?"

foto Ansa Correlati TRASPARENZE HOT 11:57 - Jennifer Lopez è appagata sia nella vita privata che nel lavoro ma ha ancora qualche desiderio da soddisfare. "Al cinema non mi scelgono mai per fare la sexy girl. - dice a Io Donna - I registi mi preferiscono nella parte della ragazza della porta accanto... E' strano, no?". A 43 anni J.Lo ha recitato in più di 25 film, realizzato 10 album di canzoni, dato il suo nome a 18 profumi e creato una linea di abbigliamento. è appagata sia nella vita privata che nel lavoro ma ha ancora qualche desiderio da soddisfare. "Al cinema non mi scelgono mai per fare la sexy girl. - dice a Io Donna - I registi mi preferiscono nella parte della ragazza della porta accanto... E' strano, no?". A 43 anni J.Lo ha recitato in più di 25 film, realizzato 10 album di canzoni, dato il suo nome a 18 profumi e creato una linea di abbigliamento.

"Mi piacerebbe indossare tutti quei bei vestiti ed essere fotografata, e invece... - continua - Sembra che i registi mi vedano più per quel che sono dentro piuttosto che fuori, l'opposto della mia immagine di popstar". Negli Stati Uniti è uscito il suo ultimo film, "Parker" e la rivista "Forbes" l'ha eletta come la persona del mondo dello spettacolo di maggior rilievo del 2012 (con 52 milioni di dollari incassati ha battuto l’onnipotente Oprah Winfrey e il global-teenager Justin Bieber). "Dopo la separazione da mio marito mi sono tuffata nel lavoro più di prima - racconta -. Con il mio Dance Again Tour continuo a vivere, amare e ballare: è la mia filosofia. Mi hanno aiutato i miei figli: i bambini ti danno una forza incredibile. E poi io negli 'anta' mi sento piuttosto bene. Le attrici sulla quarantina sono tra le più richieste. E io mi sento giovane, senza età, perché sono in ottima salute, agile e in gran forma".