Nicole Kidman: "Risposerei Tom Cruise"

Nel thriller "Stoker" Nicole Kidman è una madre fragile e emotivamente instabile, mentre nella realtà è molto diversa. "Aver cresciuto i miei figli è stata l'essenza della mia vita, sono l'unica cosa che importa davvero per me" confessa a "F" Magazine. E sul suo ex Tom Cruise, padre dei due più grandi, si lascia andare ai ricordi e ammette: "Ero molto innamorata di Tom, rifarei tutto quello che ho fatto".

Al cinema con il thriller "Stocker", diretto dal regista coreano Park Chan-wook, la Kidman si trasforma in una madre con disturbi psichici, rifiutata dalla figlia India (Mia Wasikowska). "Evie, la donna che interpreto in questo film, è quanto più distante dal mio carattere possa esistere - ammette - Ma mi piace quando mi danno la possibilità di interpretare personaggi estremi che mi conducono in luoghi spaventosi".



Fuori dal set Nicole è mamma di quattro figli, due avuti dall'ex Tom Cruise e altri due dall'attuale marito Keith Urban. "Aver cresciuto due figli con Tom e poi due bimbe con Keith è stata l'essenza della mia vita. La mia paura più grande è allontanarmi da loro. Chiedere a tua figlia chi sei? be, sarebbe veramente terribile per me".