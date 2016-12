Elton John, una camera d'hotel per gli occhiali

11:33 - Capricci da vera diva per Elton John, che durante il suo tour in Brasile ha prenotato un'intera stanza di hotel solo per la sua collezione di occhiali colorati. Gli accessori sono il marchio di fabbrica del cantante e sono sempre con lui sul palco. In hotel, però, ognuno ha diritto alla sua privacy. Tra le altre richieste della star anche una camera a 16°, oltre a palme e fiori freschi nel suo camerino.

In tour in Sudamerica per celebrare i 40 anni della sua hit "Rocket Man", Elton John ha spedito una serie di richieste all'hotel brasiliano che lo avrebbe ospitato. Tra i vari "capricci" una stanza extra per i suoi occhiali e una camera per lui con la temperatura costante di 16°.



Per il suo camerino ha invece ordinato quattro vasi larghi due metri contenenti palme e altri sette vasi quadrati: cinque di questi riempiti ognuno con 16 rose rosse, mentre gli altri due conteneti altrettanti mazzi di colore bianco. Aluizer Malb, responsabile dell'organizzazione dello show, si mostrato disponibile alle condizione imposte da Sir Elton John: "In linea generale non è molto eccentrico, ha delle richieste ragionevoli. E' un'artista molto professionale".