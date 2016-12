Ecco il magico mondo del Grande e Potente Oz

foto Ufficio stampa Correlati RECENSIONE: FOTOGRAFIA A CINQUE STELLE di F. Cutillo

VIAGGIO NEI SOGNI

UNA SCENA DEL FILM 10:21 - Magia, illusioni, stregoneria e tanta fantasia accompagnano gli spettatori in un viaggio indimenticabile nel regno de "Il Grande e Potente Oz", nelle sale da l7 marzo, il nuovo capolavoro Disney in Digital 3D diretto da Sam Raimi, regista della trilogia di "Spider-Man". "E' la storia - dice Raimi - di un uomo mediocre ed egoista, che si trasforma in un grande mago altruista". Un cast di stelle con James Franco, Mila Kunis e Michelle Williams. - Magia, illusioni, stregoneria e tanta fantasia accompagnano gli spettatori in un viaggio indimenticabile nel regno de "", nelle sale da l7 marzo, il nuovo capolavoro Disney in Digital 3D diretto daregista della trilogia di "Spider-Man". "E' la storia - dice Raimi - di un uomo mediocre ed egoista, che si trasforma in un grande mago altruista". Un cast di stelle con

"Il Grande e Potente Oz" immagina l’origine del famoso mago ideato da L. Frank Baum nel romanzo “Il Meraviglioso Mago di Oz”, il primo dei 14 racconti che lo scrittore dedicò al Regno di Oz. Oscar Diggs, prestigiatore da strapazzo e dalla discutibile etica, è protagonista di un viaggio incredibile che lo condurrà lungo la Strada di Mattoni Gialli sino alla Città di Smeraldo, incontrando personaggi straordinari come la Fanciulla di Porcellana e la scimmia alata Finley, in un regno dove tutto è possibile, persino divenire un uomo migliore. Circa 2000 i costumi realizzati da Gary Jones e Michael Kutsche per i personaggi: le Streghe, i Minutoli, i Quadrangoli e gli Stagnini hanno abiti speciali, interamente creati a mano, che rispecchiano l’unicità e il fascino di tutti gli abitanti del Regno di Oz. Un’operazione maestosa, curata nel dettaglio che trasferisce il pubblico in un luogo senza tempo, popolato da personaggi affascinanti.



Il Paese di Porcellana, il Bosco Bizzarro, la Foresta Oscura e la Città di Smeraldo fanno da sfondo a questa avvincente storia di altruismo, amore e amicizia. Un cast stellare caratterizza Il Grande e Potente Oz: il candidato all’Oscar James Franco (127 Ore) nel ruolo di Oscar Diggs, il futuro mago, la candidata al Golden Globe Mila Kunis (Il Cigno Nero) nei panni della giovane e tormentata strega Theodora, il premio Oscar Rachel Weisz (The Constant Gardener – La Cospirazione) in quelli della sorella maggiore di Theodora, Evanora, la strega che governa la Città di Smeraldo, e Michelle Williams, tre volte candidata all’Oscar (I segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine, Marilyn) nel ruolo di Glinda, la Strega Buona. Mariah Carey interpreta il brano “Almost Home” nella colonna sonora del film: “E' una canzone gioiosa, che trasmette sensazioni di benessere, come l’importanza della propria casa e delle persone che amiamo”.