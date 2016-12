Michelle Williams: "Mi vestirei solo con le tute"

Vestire i panni dell'icona glamour Marilyn Monroe sul grande schermo è stata una vera sfida per lei. "o sui tappeti rossi- confessa - Quando ho dovuto fare la diva, per interpretare Marilyn, mi veniva un po' da ridere: fosse per me sarei sempre in jeans e t-shirt".E se molte colleghe si sono lanciate nel mondo della moda - come Katie Holmes , sua compagna di set in "Dawson's Creek" - Michelle ha le idee chiare su come sarebbero le sue collezioni: ". Vorrei proprio che qualcuno creasse una intera linea notte-mattina, senza il problema dei cambi. Ogni tanto penso che dovrei farlo io, sarebbe un trionfo di pigiami e tute!".