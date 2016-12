"50 sfumature": favorite Bledel e Woodley

foto Tgcom24 Correlati QUALE ATTRICE PREFERISCI?

LE FAVORITE SUL RED CARPET

STEWART ELETTA LA MENO SEXY 15:16 - Continuano le scommesse su chi sarà l'attrice che vestirà i panni di Anastasia Steele nella trasposizione cinematografica del best-seller erotico "Cinquanta sfumature di grigio". Secondo gli ultimi rumors hollywwodiani, informa Agipronews, le super-favorite sarebbero Alexis Bledel (famosa per il ruolo di Rory Gilmore nella serie tv "Una mamma per amica") e Shailene Woodley, già vista a fianco di George Clooney in "Paradiso amaro" - Continuano le scommesse su chi sarà l'attrice che vestirà i panni di Anastasia Steele nella trasposizione cinematografica del best-seller erotico "". Secondo gli ultimi rumors hollywwodiani, informa Agipronews,sarebbero(famosa per il ruolo di Rory Gilmore nella serie tv "") e, già vista a fianco di George Clooney in "

Segue a ruota Alexandra Daddario - ora in sala con l’horror "Non aprite quella porta 3D" - a quota 6.00. Molto remota, invece, la probabilità che sia Kristen Stewart a dare vita alle fantasie erotiche della sensuale Ana. L'ingaggio della protagonista della saga di "Twilight" vale infatti 17 volte la scommessa. Un giudizio che non sorprende di certo, visto che la Stewart è stata da poco eletta l'attrice meno sexy di tutta Hollywood.



Tra le "riirate" spiccano invece i nomi di Emma Watson, Keira Knightley e per ultima anche Mila Kunis, che ha smentito in modo ufficialmente la sua partecipazione al film con un secco: "No, non mi vedrete in 50 sfumature di grigio. Mi dispiace".