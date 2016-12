James Franco: "Mi piacerebbe essere gay"

foto LaPresse Correlati COME BIEBER 12:01 - A soli 34 anni ha girato 60 film. James Franco non si ferma un attimo e arriva nelle sale con "Spring Breakers - Una vacanza da sballo" e "Il grande e potente Oz". L'attore ha anche co-diretto e interpretato il film a tinte gay "Interior. Leather Bar". Ma non è la prima volta è già stato omosessuale in "Milk" e "L'urlo". "Non sono gay ma mi piacerebbe esserlo", ha detto a Vanity Fair. - A soli 34 anni ha girato 60 film.non si ferma un attimo e arriva nelle sale con "" e "". L'attore ha anche co-diretto e interpretato il film a tinte gay "". Ma non è la prima volta è già stato omosessuale in "Milk" e "L'urlo". "Non sono gay ma mi piacerebbe esserlo", ha detto a Vanity Fair.

"Credo soprattutto che sia divertente - racconta -, e comunque non provo a scapparne. Penso sia dovuto anche al fatto che ho recitato diversi personaggi gay, anche se a questo punto credo che la gente comune si farebbe la stessa domanda. Non mi infastidisce. Se la gente pensa che io sia omosessuale, non mi interessa molto non c'è nulla che possa fare al riguardo e non è una cosa che mi infastidisce, anzi".