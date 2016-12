Tricarico: "Vi racconto la mia America"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 15:04 - "L'America" è il titolo del nuovo singolo di Tricarico, brano che anticipa l'uscita il 2 aprile di "Invulnerabile", il nuovo disco prodotto dal cantautore con Marco Guarnerio. Il brano segna il ritorno a 2 anni dall'album "L'imbarazzo". Tricarico si presenta in una nuova veste rock misto blues e dice: "Si cerca sempre di essere migliori ma a volte cercando si peggiora invece di semplificare si complica. L'America è una metafora di tutto questo". - "" è il titolo del nuovo singolo di, brano che anticipa l'uscita il 2 aprile di "Invulnerabile", il nuovo disco prodotto dal cantautore con Marco Guarnerio. Il brano segna il ritorno a 2 anni dall'album "L'imbarazzo". Tricarico si presenta in una nuova veste rock misto blues e dice: "Si cerca sempre di essere migliori ma a volte cercando si peggiora invece di semplificare si complica. L'America è una metafora di tutto questo".

"L'America" è un non-luogo, è quel posto all'’interno di noi stessi, dove spesso restiamo ingarbugliati nei nostri pensieri, cercando di scioglierli con il risultato, invece, di ingarbugliarli ulteriormente. "L'America" è il non-posto in cui cerchiamo di dimenticare lei o lui; è quella favola, che può essere anche bellissima, ma resta una favola e quindi finzione. E' lo spazio dove non esiste crisi. "Il luogo del talento del merito e della felicità è quello in cui finalmente riconosciamo chi siamo. - conclude il cantautore - Solo quello che c'è a volte è tantissimo perchè siamo solo noi con i nostri pregi e i nostri difetti le nostre gioie e i nostri dolori la cosa più importante, solo quello che c'è. il resto viene da sé".