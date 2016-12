Whitney Houston minacciata dai maniaci

foto Ufficio stampa Correlati E DIVENTA UNA STATUA DI CERA 09:58 - Sono state rese pubbliche dall'Fbi le lettere di fan innamorati, ma anche minacce e tentativi di estorsione nei confronti di Whitney Houston e risalenti al periodo dal 1988 al 1999. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, sono state rilasciate 128 pagine nelle quali si passa da appassionati della star della musica, trovata morta nel febbraio del 2012 in un albergo di Beverly Hills, a veri e propri maniaci. - Sono state rese pubbliche dall'Fbi le lettere di fan innamorati, ma anche minacce e tentativi di estorsione nei confronti die risalenti al periodo dal 1988 al 1999. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, sono state rilasciate 128 pagine nelle quali si passa da appassionati della star della musica, trovata morta nel febbraio del 2012 in un albergo di Beverly Hills, a veri e propri maniaci.

Un ammiratore del Vermont, per esempio, è arrivato a scriverle oltre 70 missive in 17 mesi: si dichiarava follemente innamorato della cantante ed è addirittura arrivato a minacciarla di rivelare segreti privati se non avesse accettato di incontrarlo. Non solo, perché c'è anche chi ha cercato di estorcere denaro a Whitney: prima 100mila dollari, e poi 250mila, sempre con il pretesto di rivelare particolari personali della sua vita travagliata.