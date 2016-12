Claudia Gerini: "Sesso dopo i 40? Meglio"

foto Oggi Correlati SEMPRE SENSUALE

FA LA LAP DANCE 11:00 - Nei panni di una escort al cinema in "Amiche da morire", Claudia Gerini non risparmia dettagli piccanti in un'intervista ad alto tasso erotico rilasciata al settimanale "Oggi". La formosa attrice confessa di amare il suo "sederotto" che considera una delle sue parti più sexy e parla in termini entusiastici del sesso dopo i 40. Il tempo che passa non la spaventa e mostra le sue grazie in copertina.

"Più sensuale dopo i quaranta" - Nella cover del settimanale fa capolino una fantastica Claudia che emerge da una piscina completamente nuda, coperta solo da una maliziosa collana di perle tra i seni candidi. L'attrice esalta la sessualità vissuta in età matura: "Passati i quarant'anni mi sento più sensuale di quand'ero ragazza". La Gerini parla della sua "femminilità vissuta sempre in modo pieno e giocoso" e della sua ricetta di sensualità: "Bisogna sapersi guardare e valorizzare, senza dar retta alla mente, che spesso ci tarpa le ali".



Un boudoir a luci rosse - Per esaltare il proprio fascino, la bellissima Claudia ricorre alle movenze orientali della danza del ventre, all'allusività più aggressiva della pole dance e perfino agli spogliarelli: "È capitato che, in serate particolarmente ispirate, ci siamo divertiti così con il mio compagno".



Con dichiarazioni così pepate gli uomini di tutta Italia invidieranno Federico Zampaglione con cui l'attrice ha una love story dal 2004. Ma Claudia precisa: "Non è che tutte le sere, prima di andare a dormire, c'è lo spettacolino!"



Il “sederotto" sexy - La Gerini dice di sentirsi più sexy oggi che a vent'anni: "La mia parte più sexy sono le gambe e questo sederotto che sta su e ho preso dalla mamma… A vent'anni non ero padrona delle mie potenzialità… Oggi credo che il sesso sia un bel motore per la coppia”.



Claudia e la gelosia - La Gerini affronta anche il capitolo gelosia: "Federico non soffre la mia sensualità esposta, fa parte del mio modo di esprimermi come attrice. E poi la più gelosa sono io anche se non faccio la poliziotta: sono stata gelosa di una sua amica procace, poi ho capito che a lui piace essere una sorta di confessore".