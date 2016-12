Selena Gomez fa la sexy e riscalda il set

foto Olycom Correlati SENSUALITA' PROROMPENTE 12:50 - In attesa di vederla al cinema il 7 marzo in "Spring Breakers - Una vacanza da sballo" con James Franco e Vanessa Hudgens, Selena Gomez è tornata al suo primo amore: la musica. La cantante e attrice è stata paparazzata sul set del nuovo videoclip con abiti succinti che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Come una vera lolita supersexy, Selena mostra anche un lato B invidiabile. - In attesa di vederla al cinema il 7 marzo in "" conè tornata al suo primo amore: la musica. La cantante e attrice è stata paparazzata sul set del nuovo videoclip con abiti succinti che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Come una vera lolita supersexy, Selena mostra anche un lato B invidiabile.

Cresce intanto l'attesa per "Spring Breakers - Una vacanza da sballo" con al centro quattro provocanti studentesse di un college decidono di finanziare la loro fuga per le vacanze primaverili, lo “spring break”, svaligiando un fast food. In una notte di bagordi, le ragazze si imbattono in un blocco stradale dove vengono fermate e arrestate per droga.



Con i postumi da sbornia e in bikini, vengono portate davanti ad un giudice, ma la loro cauzione viene inaspettatamente pagata da Alien (James Franco), un noto criminale delposto che le prende sotto la sua protezione, facendo loro vivere lo “spring break” più scatenato della storia. Rude all’apparenza, ma in fondo tenero, Alien conquista i cuori delle giovani Spring Breakers, accompagnandole in un viaggio che nessuna di loro avrebbe mai immaginato di fare.