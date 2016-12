Lucio Battisti oggi avrebbe 70 anni

foto Ufficio stampa Correlati VOTA IL BRANO PREFERITO

Esattamente un giorno dopo Lucio Dalla, strano scherzo del destino, nasceva un altro grande Lucio della musica italiana. Lucio Battisti è nato a Poggio Bustone (in provincia di Rieti) il 5 marzo 1943 e oggi avrebbe 70 anni. Indimenticato cantautore con Mogol ha scritto una delle pagine più belle della storia italiana, non solo musicale ma del costume. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi. L'artista si è spento a Milano il 9 settembre 1998.

La forza delle canzoni dell'accoppiata Battisti-Mogol era la semplicità con cui riuscivano e riescono, ancora oggi, ad arrivare al cuore delle persone. Intere generazioni hanno cantato nelle sere d'estate in spiaggia, in macchina o durante incontri speciali le canzoni più belle da "Amarsi un po'" a "Io vorrei non vorrei ma se vuoi", ma anche "Ancora tu", "Sì viaggiare" (portata al successo da Ornella Vanoni) a "Nessun dolore". Tanti artisti italiani hanno poi reinterpretato i brani di Lucio, rendendo così sempre viva la sua storia musicale nella memoria degli italiani.



Intanto per l'occasione è uscito "Lucio Battisti 70mo", il boxset di 4 cd che celebra un artista con 70 dei suoi più grandi successi. Per la prima volta insieme tutti i brani firmati Battisti/Mogol e Battisti/Panella, più bonus tracks inedite e rarità in inglese e spagnolo.