Finocchiaro: "A 50 anni diventiamo babbione"

foto Ansa Correlati IL CAST A ROMA

LA COLONNA SONORA 10:46 - Angela Finocchiaro è protagonista di "Ci vuole un gran fisico", al cinema dal 7 marzo, con Giovanni Storti, Raoul Cremona e l'ex "X Factor 2012" Antonella Lo Coco. Diretto da Sophie Chiarello, il film racconta la vita delle 50enni di oggi, tra ex mariti, mamme a carico, figli adolescenti, il lavoro, l'età che avanza e la paura di invecchiare. "Ma perché gli uomini invecchiando diventano autorevoli e noi donne babbione?", chiede la Finocchiaro. è protagonista di "", al cinema dal 7 marzo, cone l'ex "X Factor 2012". Diretto da, il film racconta la vita delle 50enni di oggi, tra ex mariti, mamme a carico, figli adolescenti, il lavoro, l'età che avanza e la paura di invecchiare. "Ma perché gli uomini invecchiando diventano autorevoli e noi donne babbione?", chiede la Finocchiaro.

"Io a 20 anni pensavo che dopo i 40 ci fosse il nulla - ammette l'attrice - Oggi ne ho 57. Come disse Sharon Stone, tra 5 anni mi cadrà il sedere, speriamo che il cervello rimanga al suo posto". La Finocchiaro anticipa anche i suoi prossimi progetti: "Da settembre a gennaio sarò in scena con Maria Amelia Monti in un nuovo testo scritto e diretto da Cristina Comencini. Il titolo ancora non c'è, ma tra dramma e umorismo racconteremo la visione di due donne opposte tra loro, una chiusa in sé stessa e l'altra reduce da una notte con un 30enne".



Protagonista della storia del film "Ci vuole un gran fisico" è Enza, ogni giorno in bilico tra le vampate di calore e la ginnastica facciale, una figlia adolescente che sogna di fare il rock (Antonella Lo Coco, che nel film canta due brani del suo primo album "Geisha", in uscita il 19 marzo), un ex marito scroccone (Elio), un'arzilla mamma pensionata, un nuovo spasimante (Ferrini) e la paura di perdere il lavoro nel reparto cosmetici dei grandi magazzini dove è commessa insieme a Cinzia (Marinoni), che invece a 50 anni è bella, sexy e felice. A complicare la situazione arriva poi un bizzarro Angelo della menopausa (Storti) alla Frank Capra. "E' lo 'shock da soglia' - spiega la Finocchiaro - Una volta il tabù era il lifting, ora è la vecchiaia. Le cinquantenni di oggi sono migliori di qualche decennio fa, ma per merito loro, non per un cambiamento culturale. Sono cresciute, hanno la rivoluzione sessuale alle spalle e nessuna intenzione di essere messe da parte. Il futuro è tutto da reinventare, doloroso, ma affascinante".