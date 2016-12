Anastacia contro il bullismo e l'obesità infantile

foto Ufficio stampa Correlati "HO DI NUOVO IL CANCRO"

"All You Can Dream" di Valerio Zanoli arriva al cinema il 5 e il 6 marzo nelle 36 sale del circuito The Space Cinema in Italia. Il film rappresenta il debutto cinematografico di Anastacia in una storia che fa sognare e credere nei sogni. Una vicenda emozionante che invita ad aver fiducia in se stessi, con un forte messaggio sociale. La cantante ha annullato il tour e gli impegni promozionali perché malata una seconda volta di cancro al seno

Il film racconta le vicende di Suzie, una ragazza sovrappeso che frequenta il liceo e che viene derisa e isolata dai compagni per il suo aspetto fisico. Suzie, che da quando i genitori si sono separati vive sola con la madre con cui litiga di continuo, ha un’unica consolazione nella sua vita: la musica. Ama cantare, e la sua artista preferita è Anastacia, che talvolta le appare come una sorta di angelo custode. Grazie all'amicizia di un ragazzo, Colin, all'arrivo in casa della nonna, e ai consigli di Anastacia, Suzie (interpretata dall’attrice teatrale Hali Mason allora sedicenne) inizia a cambiare le sue abitudini di vita e trova il coraggio di iscriversi ai provini per un talent show, All you can dream. Musica, passione, sogno, autostima e forza di volontà sono gli antidoti alla bassa considerazione di sé, al bullismo, alla pigrizia e al rifugiarsi nel cibo per noia o per fuggire dai problemi. Una trama attuale e di forte impatto. "Questo film l’ho fatto per i ragazzi affinché trovino la forza di cambiare in meglio la loro vita", dice il regista, Valerio Zanoli.



Anastacia, vista la sceneggiatura, ha voluto subito partecipare alla realizzazione del film: "Sono stata attratta dalla storia positiva di trionfo. E 'un film dolce, con un meraviglioso messaggio!", ha commentato la cantante, ammettendo che in qualche modo questa storia assomiglia alla sua. Annalisa Minetti per "All You Can Dream", ha cantato "Crederai", versione italiana di "Make Me Believe", una canzone di speranza e ottimismo. Annalisa ha voluto legarsi al progetto per testimoniare come la condizione fisica di ciascuno non deve essere da ostacolo per ottenere ciò che si desidera.



"All You Can Dream" è un evento The Space Extra, un cartellone di appuntamenti esclusivi e di contenuti originali prodotti da The Space Cinema dedicati a cultura, musica, scienza, sport, intrattenimento, arte. Concerti, documentari, musica classica, spettacolo, sport, conferenze interattive, grandi eventi-maratona live, film mai distribuiti in Italia, opere prime, anteprime televisive: tutto questo, e altro ancora, è The Space Extra, un palinsesto strutturato e programmato di contenuti alternativi ai film, presentato per la prima volta al mondo da un circuito cinematografico.



