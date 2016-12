Martino Corti fa solo "Monologhi Pop"

foto Ufficio stampa Correlati UN VIDEO MAGICO 18:23 - Il cantautore Martino Corti gira tra luoghi culturali, spazi in affitto e associazioni culturali con lo spettacolo di Monologhi Pop "Le cose non contano nulla" in cui si racconta tra musica e storie di vita vera. Martino ha appena pubblicato il video-cortometraggio "True as we were born", girato da Fabio Orefice per FM movie. Appuntamento con i "Monologhi Pop" il 7 marzo alla Casa di vetro in via Luisa Sanfelice, 3 a Milano. - Il cantautoregira tra luoghi culturali, spazi in affitto e associazioni culturali con lo spettacolo di Monologhi Pop "Le cose non contano nulla" in cui si racconta tra musica e storie di vita vera. Martino ha appena pubblicato il video-cortometraggio "", girato da Fabio Orefice per FM movie. Appuntamento con i "Monologhi Pop" il 7 marzo alla Casa di vetro in via Luisa Sanfelice, 3 a Milano.

“Monologhi pop” è il termine coniato da Martino e Cimice per indicare il suo mondo artistico: le sue canzoni legate tra loro attraverso monologhi ironici, divertenti e allo stesso tempo profondi e commoventi che raccontano aspetti della vita di tutti i giorni, dalle assurdità che accadono durante una banale spesa ad una storia d'amore finita male (era davvero amore?), dalla perenne ricerca di qualcosa e di se stessi fino all'uso dell'inglese al giorno d'oggi.



Il 16 gennaio è iniziato il “viaggio negli spazi live tour”, tour su Milano interamente organizzato da Cimice. Lo scopo è far scoprire i "Monologhi pop" di Martino Corti e una serie di luoghi culturali, spazi in affitto, associazioni culturali, teatri e piccoli teatri, gallerie, centri di meditazione e qualsiasi spazio che a Milano abbia a che fare o sia interessato ad avere a che fare con musica, teatro, arte e spettacolo.



INFORMAZIONI - 7 marzo alla Casa di vetro in via Luisa Sanfelice, 3 a Milano ingresso 10 euro – prenotazione necessaria alla mail monologhipop@cimicerecords.it Serata in cui sarà disponibile l'album “Le cose non contano nulla”. il calendario è tutt'ora in programmazione, tutte le info necessarie su: www.martinocorti.it