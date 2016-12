Gosling e Franco pronti per il film su Pistorius

foto Ap/Lapresse Correlati TU CHI SCEGLI: FRANCO O GOSLING? 11:29 - La tragica morte di Reeva Steenkamp per mano di Oscar Pistorius ha sconvolto il mondo intero. L'atleta paralimpico accusato dell'omicidio della fidanzata è stato rilasciato su cauzione per 85mila dollari. La vicenda ancora è alquanto complicata sia perché è stato sostituito il capo dell'inchiesta che per sospetto inquinamento delle prove. Intanto Hollywood freme: Ryan Gosling e James Franco sono in lizza per interpretare in un film Pistorius. - La tragica morte diper mano diha sconvolto il mondo intero. L'atleta paralimpico accusato dell'omicidio della fidanzata è stato rilasciato su cauzione per 85mila dollari. La vicenda ancora è alquanto complicata sia perché è stato sostituito il capo dell'inchiesta che per sospetto inquinamento delle prove. Intanto Hollywood freme:sono in lizza per interpretare in un film Pistorius.

Secondo una fonte del magazine Star sembra che "Ryan sia la scelta naturale, anche perché assomiglia in modo sorprendente a Oscar! Ma James ha già interpretato un personaggio con un grave handicap in 127 Hours". I produttori del film vorrebbero presentare la storia di Oscar partendo dai suoi successi sportivi, raccontando il motivo dell'handicap fino ad arrivare alla tragica morte di Reeva Steenkamp, senza addentrarsi però in giudizi o citazioni processuali.