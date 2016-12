Da "Basic Instinct" a "Lolita", le scene più hot

foto Da video Correlati ICONE HARD

NUDI DA OSCAR 11:02 - Dal famoso strip di "9 settimane e mezzo", con la fenomenale coppia Mickey Rourke-Kim Basinger al rapporto sulla scrivania di "Secretary", con Maggie Gyllenhaal nei panni di una giovane segretaria che ama farsi dominare dal suo capo. L'Huffington Post mette in fila le sequenze erotiche più famose, che hanno infranto i tabù del loro tempo e sono entrate di diritto nella storia del cinema. - Dal famoso strip di "", con la fenomenale coppia Mickey Rourke-Kim Basinger al rapporto sulla scrivania di "", con Maggie Gyllenhaal nei panni di una giovane segretaria che ama farsi dominare dal suo capo. L'Huffington Post mette in fila le sequenze erotiche più famose, che hanno infranto i tabù del loro tempo e sono entrate di diritto nella storia del cinema.

Indimenticabile il sensuale accavallamento di gambe di Sharon Stone in "Basic Instinct", così come il nudo integrale di "Titanic" Kate Winslet, stesa sul divano mentre Leonardo DiCaprio la ritrae senza veli.



Ma anche vere e proprie scene che hanno fatto scandalo, come quella censurata di Marlon Brando e Maria Schneider in "Ultimo Tango a Parigi" E ancora il rapporto clandestino e turbolento di William Hurt e Kathleen Turner in "Brivido caldo" e i giochi erotici di coppia, come quelli in "History of Violence".