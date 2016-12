Vasco torna con un clippino Facebook

foto Da video 14:36 - Vasco Rossi torna su Facebook con un clippino. Maglia verde e occhiali al collo, fa sentire un breve accenno della sua nuova canzone L'Uomo più semplice. Un paio di frasi, seguite da qualche problema tecnico, poi partono le prime note, e il rocker mima l'accompagnamento al piano. Era dall'estate 2012 che l'artista non utilizzava il suo tipico modo di comunicare con brevi video sul social network. - Vasco Rossi torna su Facebook con un clippino. Maglia verde e occhiali al collo, fa sentire un breve accenno della sua nuova canzone L'Uomo più semplice. Un paio di frasi, seguite da qualche problema tecnico, poi partono le prime note, e il rocker mima l'accompagnamento al piano. Era dall'estate 2012 che l'artista non utilizzava il suo tipico modo di comunicare con brevi video sul social network.



Il rocker di Zocca è tornato a farsi vedere dopo un lungo periodo d'assenza e anche questa volta l'ha fatto a suo modo, ovvero con un breve video in cui compare davanti al computer in attesa che di sentire la sua canzone. Dopo il ricovero in autunno a Villalba, il 18 dicembre scorso, Vasco aveva annunciato l'intenzione di fare qualche concerto nel 2013 e l'immagine in cui veniva immortalato, il 10 gennaio, nello studio di registrazione a Bologna lasciava ben pensare che fosse all'opera. E infatti eccolo, a distanza di quasi due mesi, con la voglia di farsi vedere in forma e allegro mentre ascolta qualche nota de L'Uomo più semplice. Un piccolo inghippo tecnico si risolve in pochi secondi, e il Blasco con uno sguardo divertito si lascia trasportare dal ritmo.