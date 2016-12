Filippo Timi è un furioso Don Giovanni

foto Ufficio stampa Correlati NUOVA SFIDA 17:52 - Dopo "Amleto" col "Don Giovanni" Filippo Timi continua il suo percorso di riscrittura e di reintepretazione intervenendo su un testo classico con humor nero che fa presagire la morte, tanto che il suo Don Giovanni sa già di dover morire. Conosce la sua fine. Deve semplicemente rincorrerla. E' in scena fino al 24 marzo al Teatro Franco Parenti di Milano "Il Don Giovanni - Vivere è un abuso, mai un diritto" diretto e interpretato da Timi. - Dopo "Amleto" col "Don Giovanni"continua il suo percorso di riscrittura e di reintepretazione intervenendo su un testo classico con humor nero che fa presagire la morte, tanto che il suo Don Giovanni sa già di dover morire. Conosce la sua fine. Deve semplicemente rincorrerla. E' in scena fino al 24 marzo al Teatro Franco Parenti di Milano "" diretto e interpretato da Timi.

Don Giovanni è il prototipo di una umanità volubile, che ha fame di potere, che ama la mistificazione e l’autoinganno, proprio perché sa che è condannata ad estinguersi, che non potrà esimersi dal suo appuntamento con la morte. Egli ha capito che la vita è ingiusta, una farsa che si trasforma in tragedia, e che la vita è giustificata solo dalla morte. Questa consapevolezza lo trattiene, non lo fa bruciare, benché desideri di bruciare, essendo convinto che un desiderio morto non è più un desiderio. Il suo rapporto con Donna Anna, Donna Elvira,e Zerlina è molto teatrale, proprio perché la sua arte è tutta teatrale. Donna Elvira è, forse, l’amore vero, quello che appartiene al passato, Donna Anna è l’amore ingannatore , e pertanto, violento, Zerlina è l’amore della seduzione, del desiderio di purezza. Tutte hanno le loro storie, così come Don Giovanni ha la sua, proprio per questo non si sottrae all’essere se stesso. Tutti i personaggi si trovano ingabbiati negli straordinari costumi di Fabio Zambernardi, e nelle luci, di forte spettacolarità, disegnate da Gigi Siccomandi. Sul palco con Timi: Umberto Petranca, Alexandre Styker, Marina Rocco, Elena Lietti, Roberta Rovelli, Roberto Laureri, Matteo de Blasio e Fulvio Accogli. Dopo Milano lo spettacolo si sposta al Teatro Morlacchi di Perugia da 10 al 14 aprile.



INFORMAZIONI: Prezzi poltronissima 40 euro; intero; 32 euro: over60/under25 16 euro convenzioni 22 euro - Arci, Feltrinelli e Coop non valide nei giorni di venerdì e sabato; TFPcard 30% di sconto dal lunedì alla domenica . Orari martedì h.20.45; mercoledì h. 19.30; da giovedì a sabato h.20.45; domenica h.16.30 Biglietteria 02-59995206