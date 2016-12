Emma Stone: "La mia arma segreta? Il seno"

foto Ufficio stampa Correlati ACQUA E SAPONE 13:53 - Emma Stone è nelle sale italiane con "Gangster Squad" nel ruolo della più classica delle "pupe". "Indossavo sempre un corpetto scomodissimo, quasi non respiravo! - rivela a Gioia - Era quasi una sorta di stampo! Stretto in vita, si allargava un po' sui fianchi (e qui c’era qualcosa di mio, in effetti), valorizzando al massimo il seno, la mia arma segreta nel film". Emma vorrebbe essere più burrosa ma non ci riesce: "Non riesco ad ingrassare". è nelle sale italiane con "" nel ruolo della più classica delle "pupe". "Indossavo sempre un corpetto scomodissimo, quasi non respiravo! - rivela a Gioia - Era quasi una sorta di stampo! Stretto in vita, si allargava un po' sui fianchi (e qui c’era qualcosa di mio, in effetti), valorizzando al massimo il seno, la mia arma segreta nel film". Emma vorrebbe essere più burrosa ma non ci riesce: "Non riesco ad ingrassare".

Lei, che a differenza di molte vorrebbe essere curvy, racconta: "Questa è la mia costituzione, assicuro che mangio! Vorrei farle vedere una foto di mia nonna: la chiamavano Olivia, come la fidanzata di Braccio di ferro, perché era veramente piatta. Nonostante tutti i miei sforzi, non riesco ad avere le curve. Non sono l’unica, però: pensi a bellissime attrici del passato come Lauren Bacall o Katharine Hepburn...". Facendo riferimento al cast maschile del film (da Sean Penn a Ryan Gosling), aggiunge smaliziata: "Magari a lei farà piacere vedere in giro donne con le curve, io invece sono contenta quando sono circondata da bei corpi di maschi".