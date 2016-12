Musica, morto Armando Trovajoli

foto Ansa 14:31 - E' morto qualche giorno fa a Roma, a 95 anni, il maestro Armando Trovajoli, autore di brani celebri come "Roma nun fa la stupida stasera" e delle colonne sonore di oltre 300 film. Solo oggi ne dà notizia la moglie, Maria Paola, che ha detto: "Ho rispettato fino all'ultimo le volontà di un uomo schivo, che non amava presenzialismi, né applausi. Sarà cremato". - E' morto qualche giorno fa a Roma, a 95 anni, il maestro Armando Trovajoli, autore di brani celebri come "Roma nun fa la stupida stasera" e delle colonne sonore di oltre 300 film. Solo oggi ne dà notizia la moglie, Maria Paola, che ha detto: "Ho rispettato fino all'ultimo le volontà di un uomo schivo, che non amava presenzialismi, né applausi. Sarà cremato".

Trovajoli era nato a Roma il 2 settembre del 1917. "Ha lavorato fino all'ultimo giorno- racconta la vedova - la sua ultima commedia, la trasposizione per il teatro della Tosca di Gigi Magni, è ancora sul suo pianoforte". Nella sua lunghissima carriera ha suonato con i più qualificati jazzisti del mondo (Duke Ellington, Louis Armstrong, Miles Davis, Chet Baker, Stephan Grappelli, Django Reinhardt e altri). Poi, accanto al jazz, si è dedicato al cinema (firmando, tra le altre, le colonne sonore per "Riso amaro", "Un giorno in pretura", "La ciociara", "C'eravamo tanto amati", "Profumo di donna" e "Una giornata particolare") e alla commedia musicale grazie alla lunga collaborazione con Garinei e Giovannini. Tra le sue canzoni più celebri anche "Aggiungi un posto a tavola".