Lucio Dalla, un mega concerto con tanti amici

MORANDI: "LUCIO MI MANCHI"

AMICI E INCONTRI 12:32 - Tutto pronto per l'evento "4 Marzo" in onore del grande cantautore scomparso un anno fa. Sul palco, ad interpretare i grandi successi di Lucio, amici da Ornella Vanoni a Renato Zero, passando per Carone, Chiara Galiazzo e Mengoni. Assente De Gregori. Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano e Emanuele Spedicato dei Negramaro con il trombettista Paolo Fresu canteranno "Il cielo" e "Felicità". "Cosa sarà" per Ron, Samuele Bersani e Luca Carboni.

Ma ci saranno sul palco il 4 marzo a Bologna anche Stefano Di Battista, Gli Stadio, Andrea Bocelli, Zucchero che ha promesso una sorpresa speciale, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Paolo Rossi, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Antonio Maggio vincitore di Sanremo Giovani, Il Cile e Paolo Simoni. Nel corso della serata Marco Alemanno leggerà testi di Dalla e Roberto Roversi. Tutti interverranno senza alcun compenso. In scena anche la sua band storica con Ricky Portera, Beppe Donghia, Roberto Costa, Bruno Mariani e Iskra Menarini, corista tanto amata dal cantautore scomparso.



Come ha verificato Tgcom24 non sono stati ufficializzati i brani che ogni artista canterà da solo o in duetto. I cambiamenti sono sempre dietro l'angolo e per questo la scaletta sarà chiusa qualche ora prima dell'evento. Intanto tutti gli amici di Lucio stanno provando da giorni tra un impegno promozionale e l'altro. Come, ad esempio, Chiara Galiazzo che sta girando gli store di tutta Italia per i incontrare i fan e firmare le copie del suo cd al secondo posto in classifica. Oppure Renato Zero che sta preparando il lancio per il suo nuovo album "Amo", in uscita il 12 marzo.



Si assisterà comunque a un vero e proprio concerto evento dove la conduzione è proprio di Lucio Dalla che rivive, attraverso immagini di repertorio, per presentare le sua canzoni e in alcuni momenti per cantare e suonare insieme ai cantanti sul palco. Ad un anno dalla morte dell’artista, la 'sua' Bologna lo ricorda con uno spettacolo, trasmesso in diretta su Raiuno in prima serata. Le telecamere si accenderanno sulla “sua Piazza Grande”, a due passi dalla casa di via d’Azeglio, per trasmettere un evento musicale che sarà animato dallo spirito leggero di un festeggiamento di compleanno. L’evento, organizzato e prodotto dalla Ballandi Entertainment in associazione con F&P Group e in collaborazione con PHD, durerà quattro ore.



I BRANI ASSEGNATI -Provvisoriamente sono questi i brani che i Big della musica potrebbero cantare sul palco, ma la scaletta può variare come riporta il quotidiano "Il Giorno": Mario Biondi ("Futura") con Stefano Di Battista, Gianni Morandi ("4/3/1943") e poi in duetto virtuale con Lucio in "Vita", Samuele Bersani ("Canzone"), gli Stadio ("L'ultima luna"), Ron ("Henna" o "Attenti al lupo"), Luca Carboni con Samuele Bersani e Ron ("Cosa sarà"), Morandi e Renato Zero ("L'anno che verrà"), Andrea Bocelli o Pino Daniele in "Caruso", Pierdavide Carone ("Se io fossi un angelo"), Gigi D'Alessio con Fiorella Mannoia e Marco Mengoni ("Tu non mi basti mai"), Paolo Rossi ("Milano"), Ornella Vanoni con Chiara Galiazzo ("Chissà se lo sai"). Infine pare che Renato Zero presenterà un brano speciale "Lù".

Andrea Conti