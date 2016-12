Josh Groban: "In Brave tutta la mia energia"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 15:39 - La superstar multiplatino Josh Groban ha pubblicato il suo sesto album "All That Echoes" con sette brani inediti, alla cui composizione ha partecipato anche Groban stesso, oltre a 5 cover. Dopo aver lanciato "E ti prometterò" in duetto con Laura Pausini, Josh presenta il video del singolo "Brave". "Rappresenta una delle canzoni con il maggior concentrato di energia, - dice Josh a proposito del brano - ma mai fuori luogo per me". - La superstar multiplatinoha pubblicato il suo sesto album "" con sette brani inediti, alla cui composizione ha partecipato anche Groban stesso, oltre a 5 cover. Dopo aver lanciato "" in duetto conJosh presenta il video del singolo "". "Rappresenta una delle canzoni con il maggior concentrato di energia, - dice Josh a proposito del brano - ma mai fuori luogo per me".

"Non ho mai sentito che fosse al di fuori del mio mondo. - continua - Rappresenta il tipo di energia che ho sul palco. Volevo le luci impazzite, la band che suona al massimo e l’aria che mi sposta i capelli e mi fa muovere". Tra le cinque cover di "All That Echoes" ci sono “I believe (when I fall in love it will be forever)” di Steveie Wonder, “Falling slowly” (brano vincitore dell’Oscar per il film "Once") di Glen Hansard e Markéta Irglová e “The Moon’s a Harsh Mistress” di Jimmy Webb. Ospite speciali in questo nuovo album anche il trombettista vincitore di Grammy Awards Arturo Sandoval in “Un alma mas”.