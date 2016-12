The Sun: "Il grido d'amore del Papa"

foto Ufficio stampa Correlati CANTANO "OUTSIDER" 17:24 - Prosegue il tour dai palazzetti agli oratori della rock band cristiana The Sun composta da Francesco Lorenzi (chitarre e voce), Gianluca Menegozzo (chitarre), Matteo Reghelin (basso) e Riccardo Rossi (batteria). Nel 2012 è uscito l'album "Luce" è si sono esibiti per Papa Benedetto XVI. "Le dimissioni sono state uno 'schiaffo' salutare per porci domande sul nostro modo di credere", dicono i ragazzi che presentano anche il nuovo "Outsider".

Avete inaugurato con un concerto la Plenaria del Pontificio Consiglio per la Cultura. Com'è andata?

E' stato sicuramente un onore e allo stesso tempo un compito impegnativo. Non si è trattato semplicemente di suonare e presentare la nostra storia umana e artistica, ma anche di essere portavoci delle istanze di molti giovani che entrano in contatto con noi e ci confidano ciò che piace o non piace della Chiesa. Noi abbiamo portato tutto questo davanti ai Cardinali con grande amore ma anche con viva schiettezza ed è stato significativo fare esperienza di come ci abbiano dato carta bianca su tutto senza voler nemmeno sapere anticipatamente cosa avremmo detto. Per noi è stato un segnale di profondo rispetto che dimostra il desiderio di porsi in ascolto e di capire il mondo giovanile in modo concreto. Siamo rimasti poi colpiti dal clima famigliare e di simpatia che è seguito dopo la nostra esibizione, smentendo tanti luoghi comuni sulla presunta distanza degli uomini di Chiesa. Senza dimenticare il momento più importante: l'incontro con Papa Benedetto XVI in una delle ultime, lo avremmo saputo pochi giorni dopo, sue udienze.



Cosa ne pensate delle dimmissioni del Papa?

Difficile riassumere o definire in poche parole una decisione così densa di significato. Per noi si è rivelato un grido d'amore fortissimo da parte di un uomo pieno di fede e, appunto, di amore per la Chiesa e per il mondo intero. Questo grido mette tutti, dai cardinali al semplice parrocchiano, dinnanzi ad un forte senso di responsabilità. Un gesto che rappresenta anche uno "schiaffo" salutare per porci domande sul nostro modo di credere, di essere testimoni, di cercare il bene comune e il bene della Chiesa, anche nel nostro piccolo.



Chi sperate venga eletto?

Sul successore del Papa, troviamo di dubbio gusto mettersi a fare pronostici. Siamo coscienti che è Qualcun'altro a guidare la Chiesa! Di sicuro chi salirà al soglio pontificio avrà davanti a sé sfide nuove e insidiose perché dovrà proseguire e necessariamente rinnovare il dialogo con una società che, superficialmente, sembra indifferente al cristianesimo e al suo messaggio. E lo dovrà fare, come accade sempre nella Chiesa, ritornando alle sue origini, quindi al Vangelo di Gesù Cristo.



Prosegue il vostro tour. Qual è la risposta dei vostri fan?

La risposta del pubblico è entusiasta e appassionata sia durante il concerto sia nei giorni successivi attraverso tanti commenti sulla nostra pagina facebook (www.facebook.com/thesunofficial ) e con numerosissime email commoventi e profonde. Sono molti i momenti emozionanti dei nostri eventi perché, soprattutto quando siamo nei teatri e nelle scuole, ciascun componente del gruppo racconta la propria storia personale mettendosi "a nudo" con semplicità e senza moralismi, col desiderio di accendere una speranza nuova. Ognuna delle persone presenti in sala, quindi, sente che ci stiamo rivolgendo proprio a lei in modo personale, e spesso ció che accade é una comunione di emozioni e sentimenti perché in tanti si ritrovano in vari passaggi del nostro percorso. Sicuramente anche quando parliamo dei nostri viaggi in Terra Santa e condividiamo i video di quella esperienza le persone rimangono colpite e coinvolte in modo speciale.



LE ALTRE DATE DEL TOUR il 3 marzo a Jesolo (Venezia), il 9 a Buia (Udine), il 13 a Bussolengo (Verona), il 16 a Pordenone, il 23 a Tizzano (Parma), il 6 Aprile a Orvieto, il 12 a Vicenza, il 20 a Besana Brianza (Milano), il 27 a Spinea (Venezia), il 28 a Fiesso d'Artico (Venezia), il 10 Maggio ad Anagni, l’11 a Pozzonovo (Padova), il 18 a Montebelluna (Treviso), il 25 e il 26 ad Avellino, il primo giugno a Zanè (Vicenza), il 4 a Presina (Verona) e il 30 a S. Croce di Casapessena (Caserta).

Andrea Conti