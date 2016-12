Cremonini: "Venite a festeggiare a Verona"

foto Ufficio stampa Correlati POETA SUL PALCO 12:16 - In partenza per Bangkok dove girerà il video "La nuova stella di Broadway", Cesare Cremonini anticipa a Tgcom24 qualche dettaglio sul concerto che terrà il 22 luglio all'Arena di Verona. "Sarà uno show al quadrato rispetto al tour 2012", dice. Poi ricorda Lucio Dalla ("non ci sarò al concerto del 4 marzo ma sarà un evento bellissimo") e su Sanremo: "Sono contento per la vittoria di Mengoni e mi piaceva molto Niente di Malika". - In partenza per Bangkok dove girerà il video "La nuova stella di Broadway",anticipaqualche dettaglio sul concerto che terrà il 22 luglio all'Arena di Verona. "Sarà uno show al quadrato rispetto al tour 2012", dice. Poi ricorda("non ci sarò al concerto del 4 marzo ma sarà un evento bellissimo") e su Sanremo: "Sono contento per la vittoria die mi piaceva molto Niente di".

Cesare torna nell'anfiteatro scaligero a distanza di tredici anni da quando, proprio su quel palco lui e la sua band vinsero il Festivalbar 2000 con "Qualcosa di grande".



Sei teso per l'evento di luglio?

Affrontare l'Arena di Verona, lo so, non è facile ma è una così bella che voglio gestirla nel migliore dei modi. E' un modo per condividere la mia gioia di un traguardo. E' la prima volta per me però credo che le cose arrivino sempre nel momento giusto.



Un anno di successi dopo "La Teoria dei colori" e diversi sold out nel tour 2012. Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo live all'Arena?

E' la cornice perfetta per ringraziare tutti coloro che sono venuti a vedermi nel tour dello scorso anno. Loro conoscono bene la mia storia e con questo show voglio dare il massimo, sarà due volte le potenzialità del tour 2012, non mi voglio risparmiare.



Non potrai essere al concerto-tributo per Dalla il 4 marzo perché impegnato per un video, come hai spiegato su Facebook. Cosa ne pensi di questo evento?

Lucio avrebbe voluto davvero che la sua città mettesse al centro dei suoi obbiettivi la cultura e l'arte per diventare anche un modello europeo. Il 4 marzo diventi dunque un evento speciale ogni anno, Lucio ci teneva tantissimo all'arte più di quanto si possa immaginare. Dunque faccio un in bocca al lupo a tutti gli amici che quella sera canteranno con la speranza che il concerto diventi un trampolino di lancio per un progetto più esteso.



Il video è "La nuova stella di Broadway", cosa puoi anticiparci?

Questa canzone in fondo è già una piccola sceneggiatura e onestamente andare in America sarebbe stato troppo facile...



Dove andrai?

A Bangkok perché in Oriente si stanno facendo degli investimenti enormi in questi anni. Ci sono Paesi in forte sviluppo e io ho avuto la fortuna di viaggiare in quei posti e posso assicurarvi che c'è qualcosa di nuovo che sta nascendo. Abbiamo reinventato il video del tutto. Non sarà facile, lo so benissimo, abbiamo messo su una macchina organizzativa importante. Spero solo l'umido non ci crei problemi (ride, ndr).



Quali sono state le tue impressioni del Festival di Sanremo?

Mi ha trasmesso tanta serenità e tranquillità, merito di Fabio Fazio che ha saputo anche gestire il momento tesissimo di Maurizio Crozza sul palco. Parlando dei cantanti, sono molto felice per Marco Mengoni perché si vede e si sente che ha voglia di mostrarsi e di far passare un messaggio, aveva una forte tensione addosso. Ho amato molto la canzone "Niente" di Malika e mi è dispiaciuto che non sia passata.

Andrea Conti