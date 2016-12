Marco Mengoni lancia il tour a maggio

foto Ansa Correlati VITTORIA A SANREMO 17:37 - Parte l'8 maggio da Milano l'anteprima della tournée di Marco Mengoni in 7 tappe. Dopo Milano appuntamento il 18 maggio a Malmö in Svezia per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. L’Essenziale Tour riprenderà poi a Torino (20 maggio), Genova (21 maggio), Firenze (23 maggio), Padova (24 maggio), Napoli (26 maggio) per terminare il 29 maggio a Roma. - Parte l'8 maggio da Milano l'anteprima della tournée diin 7 tappe. Dopo Milano appuntamento il 18 maggio a Malmö in Svezia per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. L’Essenziale Tour riprenderà poi a Torino (20 maggio), Genova (21 maggio), Firenze (23 maggio), Padova (24 maggio), Napoli (26 maggio) per terminare il 29 maggio a Roma.

L’anteprima dell’Essenziale Tour 2013 sarà l’occasione per ascoltare live anche i nuovi brani di Marco Mengoni contenuti nell’album "#Prontoacorrere" che uscirà il 19 marzo ed è già il primo album su Amazon in prenotazione. Il nuovo disco contiene 15 brani, tutti inediti, prodotti da Michele Canova e registrati tra Los Angeles e Milano. Il disco sarà disponibile anche in versione deluxe (cd+dvd), che include un esclusivo video backstage con immagini e retroscena inediti dell’esperienza sanremese dell’artista. E' già possibile acquistare il brano “Non passerai”, già al secondo posto nella classifica di iTunes e preceduto da “L’essenziale” che mantiene la prima posizione dal primo giorno di pubblicazione, il 5 marzo sarà il turno di “Bellissimo" e il 12 marzo, invece, “Non me ne accorgo”. Tutti scaricabili in anteprima da iTunes. Il 19 marzo, giorno dell'uscita del disco, chi avrà acquistato almeno una delle tre tracce potrà completarlo ad un prezzo speciale. Il singolo L’essenziale, in testa nei download secondo i dati FIMI/Gfk, è già Disco di Platino. Il video ufficiale sul canale Vevo ha superato i 4 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane.



L'ESSENZIALE TOUR - 8 maggio MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 20 maggio TORINO – TEATRO COLOSSEO 21 maggio GENOVA – TEATRO CARLO FELICE 23 maggio FIRENZE – TEATRO VERDI 24 maggio PADOVA – GRAN TEATRO GEOX 26 maggio NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO 29 maggio ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA