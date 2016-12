Salvatores torna con "Educazione Siberiana"

foto Ufficio stampa Correlati SALVATORES: "ECCO LA MIA RUSSIA"

EDUCAZIONE SIBERIANA: LE FOTO DAL SET 09:41 - Ritorno importante per Gabriele Salvatores, il cui nuovo film, "Educazione Siberiana", arriva ora nelle sale. Il nuovo lavoro, il più ambizioso dai tempi di "Nirvana", è candidato a essere una vera sorpresa per gli spettatori e anche per i fan del regista di "Mediterraneo". Italiana è anche l'altra possibile sorpresa in questo weekend al cinema, ovvero il debutto dietro la macchina da presa di Rolando Ravello in "Tutti contro Tutti". - Ritorno importante per Gabriele Salvatores, il cui nuovo film, "", arriva ora nelle sale. Il nuovo lavoro, il più ambizioso dai tempi di "Nirvana", è candidato a essere una vera sorpresa per gli spettatori e anche per i fan del regista di "Mediterraneo". Italiana è anche l'altra possibile sorpresa in questo weekend al cinema, ovvero il debutto dietro la macchina da presa diin "".

EDUCAZIONE SIBERIANA - di Gabriele Salvatores con John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tumalavicius, Eleanor Tomlinson, Peter Stormare. Nel cuore della Russia sovietica sopravvive e vive una piccola comunità siberiana che segue i precetti secolari ancora dettati da Nonno Kuja, capo carismatico di questa banda di "criminali onesti". A seguirne i dettami ci sono il nipote Kolima e l'amico fraterno Gagarin. Crollerà il muro di Berlino, si disgregherà l'Unione Sovietica, scoppierà la guerra in Cecenia, ma i due si inseguiranno sempre, novelli Ettore e Achille in un confronto mortale che contiene il segreto di un'amicizia immortale.



TUTTI CONTRO TUTTI di Rolando Ravello con R. Ravello, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Raffaele Iorio, Agnese Ghinassi. Un diritto ufficialmente inalienabile (la proprieta' della propria casa), una paradossale guerra tra poveri (altri hanno proditoriamente occupato casa tua e vogliono lasciarti sul pianerottolo), una commedia degli equivoci senza colpevoli ma con tante vittime. E' quanto accade alla famiglia di Lorenzo, bambino che dovrebbe essere festeggiato per la prima comunicazione e si trova invece scacciato di casa insieme ai aprenti che hanno organizzato la festa. Inquilini abusivi si sono impadroniti del prezioso bene, hanno cambiato la serratura e non cedono di un passo. Chi vincerà?



NON APRITE QUELLA PORTA 3D di John Luessenhop con Scott Eastwood, Alexandra Daddario, Bill Moseley, Tania Raymonde, Richard Riehle, Shaun Sipos. Si riparte dal finale aperto del film originale, firmato nel 74 da Tobe Hooper. La micidiale famiglia Sawyer è stata sterminata e la loro casa rasa al suolo dai furiosi cittadini di Newt che li accusavano di orribili massacri. Decenni più tardi, in una quieta campagna texana la giovane Heather eredita una bella villa vittoriana da una misteriosa nonna e ne prende possesso con alcuni amici. Ma l'orrore la aspetta in cantina e viene da lontano. La maledizione dei Sawyer non ha finite di colpire.



UPSIDE DOWN di Juan Solanas con Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Larry Day, Timothy Spall, Heidi Hawkins, Don Jordan. Sono giovani e innamorati, portano nomi che anno capire molto: Adam e Eden. Vivono in due mondi speculari e tangenti: lui alza gli occhi dal mondo di sotto (la terra dei derelitti) e vede I propri sogni a portata di mano. Lei abita in alto, nel mondo dei ricchi, ma ama quel ragazzo irraggiungibile. Una società in cui Eden lavora, la Trans World, ha la concessione del solo collegamento tra I due mondi e I due ragazzi proveranno a usarla per coronare il loro sogno.