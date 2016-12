Ke$ha: "Una canzone per la mia vagina"

foto Ap/Lapresse Correlati PROVOCANTE...

L'avevamo lasciata con un annuncio shock: "Ho bevuto la mia pipì", e ritroviamo Ke$ha che parla della sua vagina. Perché pare che la cantante abbia scritto "Gold Trans Am" dell'ultimo album "Warrior" pensando alle sue parti intime e che sia stata aiutata addirittura da mamma Pebe. Cosa si inventerà la prossima volta per far parlare di sé?

"E' una canzone dedicata alla mia macchina - ha detto la cantante - che amo tantisismo. Ma poi, come succede nel pop, è diventata una metafora per qualcos'altro: la mia 'farfallina'. Una lavoratrice, con una perfetta manutenzione. Sempre disponibile, motore truccato e al lavoro il cento per cento del tempo". Con la mamma, che è autrice di molte delle sue canzoni, Ke$ha ha un rapporto molto bello: "Abbiamo scritto canzoni che parlano di ragazzi e di sesso. Forse per la maggior parte degli psichiatri non è normale, ma secondo me è una bella molto bella".