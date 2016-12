Cameron Diaz tra topless e fetish

foto Interview Correlati CHE EROTISMO!

LA PRIMA VOLTA 10:31 - Look alla David Bowie, pelle nera, lacci e topless. Un'esplosiva Cameron Diaz conquista la copertina di "Interview" Russia. D'altronde l'attrice 40enne, proprio pochi mesi fa, non aveva fatto mistero della sua svolta fetish posando per Terry Richardson. Adesso lo conferma, con reggicalze hot, minigonna e lingerie che non lasciano spazio all'immaginazione. - Look alla, pelle nera, lacci e. Un'esplosivaconquista la copertina di "" Russia. D'altronde l'attrice 40enne, proprio pochi mesi fa, non aveva fatto mistero della sua svoltaposando per. Adesso lo conferma, con reggicalze hot, minigonna e lingerie che non lasciano spazio all'immaginazione.

Un momento davvero felice per Cameron, che presto reciterà nel nuovo film di Ridley Scott "The Counselor", e che pare sia stata pizzicata a Londra in atteggiamenti intimi con Michael Fassbender. "Non hanno fatto altro che flirtare per tutta la cena. Sembrava che stessero insieme!", ha detto una fonte a "UsWeekly". Per una single che non ha mai fatto mistero di amare il sesso e un tenebroso che in "Shame" vestiva i panni di un uomo d'affari dipendente dalle pulsioni sessuali, chissà cosa nascerà...