- Steven Spielberg presiederà la giuria del 66.mo Festival di Cannes, che si svolgerà dal 15 al 26 maggio. "Per me è un grande onore e un immenso privilegio presiedere la giuria di un festival che non finisce di testimoniare, inequivocabilmente, che il cinema è il linguaggio del mondo" ha commentato in un comunicato ufficiale il regista e produttore. Spielberg succede nel ruolo a Nanni Moretti.