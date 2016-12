Scarlett ci riprova con la musica

16:50

- La passione musicale di Scarlett Johansson non si ferma. Sull'onda della nomination agli Oscar per la migliore canzone con "Before My Time", l'attrice ha annunciato di aver fondato una band tutta al femminile. Dopo un debutto solista con duetti eccellenti con David Bowie e Tom Waits nel 2008 e un disco con il cantautore Pete Yorn nel 2009, ora ci riprova con le "One And Only Singles".