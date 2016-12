"Aperitivo in concerto" con Dave Douglas

foto Ufficio stampa 15:44 - A conclusione della stagione 2012-2013, "Aperitivo in concerto" presenta un nuovo straordinario appuntamento. Sul palco del teatro Manzoni di Milano, domenica 3 marzo, sarà di scena, per la sua unica data italiana, il Dave Douglas Quintet, per l'occasione arricchito da la presenza speciale di Aoife O'Donovan. Lo show "Be Still" è un insieme di composizioni indicate dalla madre del trombettista, prima di morire, per essere eseguite al suo funerale. - A conclusione della stagione 2012-2013, "Aperitivo in concerto" presenta un nuovo straordinario appuntamento. Sul palco del teatro Manzoni di Milano, domenica 3 marzo, sarà di scena, per la sua unica data italiana, il Dave Douglas Quintet, per l'occasione arricchito da la presenza speciale di Aoife O'Donovan. Lo show "Be Still" è un insieme di composizioni indicate dalla madre del trombettista, prima di morire, per essere eseguite al suo funerale.

Quello che è un avvenimento tragico si trasforma invece non in una meditazione sulla nostra caducità, bensì in una celebrazione della vita, nel trionfo della continuazione, della perpetuazione della vitalità e della speranza. Un repertorio appartenente alla più antica tradizione americana, con profonde radici nel mondo del folklore, della religiosità e di quel genere linguistico comunemente definito Americana, acquista, grazie anche all'operato della cantante Aoife O'Donovan, vibrazioni arcane, risonanze interiori che si fanno lirismo intenso e mai privo di un originalissimo ed inaspettato dinamismo.



Dougla è uanimamente riconosciuto come il più rappresentativo esponente del suo strumento sulla scena internazionale, non soltanto nell'ambito del jazz. Due volte nomination per il (Jazz) Grammy Award, con una produzione di oltre 30 dischi come leader e centinaia di collaborazioni come sideman, è sicuramente il più prolifico e originale trombettista e compositore della sua generazione.



