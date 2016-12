Scandalo porno, Miss Delaware si dimette

foto Da video Correlati CON LA CORONCINA 12:17 - A novembre, quando è stata eletta Miss Delaware Teen Usa, la 18enne Melissa King appariva timida e spaesata, con la coroncina in testa e un abito bianco che però lasciava scoperte le gambe. Ma è bastato un video amatoriale per spazzare via l'aureola. La ragazza, infatti, è stata smascherata da un sito che ha messo on line le sue performance in un film porno. E l'ha "costretta" a dimettersi. - A novembre, quando è stata eletta, la 18enneappariva timida e spaesata, con la coroncina in testa e un abito bianco che però lasciava scoperte le gambe. Ma è bastato un video amatoriale per spazzare via l'aureola. La ragazza, infatti, è stata smascherata da un sito che ha messo on line le suein un. E l'ha "costretta" a dimettersi.

Nel video Melissa confessa che ha "bisogno di soldi" e che quindi quella per il mondo dell'hard non è proprio una passione, ma una necessità. E se all'inizio ha cercato di negare, dicendo che la ragazza del video non era lei, alla fine ha dovuto rassegnare le sue dimissioni. Adesso, di sicuro, le offerte pioveranno e la King non avrà più bisogno di soldi.