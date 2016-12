Cremonini, data straordinaria all'Arena

foto Ufficio stampa Correlati CREMONINI DAL VIVO

CESARE E' CRESCIUTO: "ERO UN ORSO" 11:40 - Dopo il grande successo del "Cesare Cremonini Live 2012", capace di registrare il sold out in tutte le date nei mesi di ottobre e novembre, Cesare Cremonini tornerà ad esibirsi con uno straordinario concerto che si terrà il 22 luglio all'Arena di Verona. Un ritorno importante per il cantante che, su quel palco vinse il Festivalbar 2000 con i Lunapop e la loro "Qualcosa di grande".

Cremonini torna così nel prestigioso anfiteatro scaligero a distanza di tredici anni. "Sarà un concerto fantastico - ha commentato -, in una location unica per le mie canzoni. Il mio desiderio è quello di festeggiare all'Arena di Verona questo anno di musica, per me importantissimo, offrendo al pubblico che verrà a sentirmi il miglior show possibile. Torno in Arena dopo molti anni e molta strada percorsa.



Al momento è in rotazione radiofonica "La nuova stella di Broadway", terzo singolo estratto dall'ultimo disco di inediti "La teoria dei colori". Le prevendite per il concerto del 22 luglio all'Arena di Verona saranno aperte da giovedì alle ore 10.