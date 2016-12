Jennifer Lawrence: bella, brava e... semplice

foto Da video Correlati JEN E ANDY, UN'AMICIZIA SPECIALE

DOPO GLI OSCAR: "MANGIO E STO CALMA"

LA CADUTA SUL PALCO DI JENNIFER

LA LAWRENCE SEXY SU "ELLE" 12:22 - Gli Stati Uniti sono sempre più innamorati di Jennifer Lawrence. L'attrice, fresca vincitrice del premio Oscar, infatti non è solo bella e talentuosa, ma anche di fronte al successo non dimentica gli affetti importanti. Come la sua amicizia con Andy Strunk, 23enne affetto da sindrome di Down, con il quale Jennifer è cresciuta abitando i due nello stesso quartiere. Andy è il suo primo fan e per lui la notte degli Oscar è stata davvero speciale. - Gli Stati Uniti sono sempre più innamorati di Jennifer Lawrence. L'attrice, fresca vincitrice del premio Oscar, infatti non è solo bella e talentuosa, ma anche di fronte al successo non dimentica gli affetti importanti. Come la sua amicizia con Andy Strunk, 23enne affetto da sindrome di Down, con il quale Jennifer è cresciuta abitando i due nello stesso quartiere. Andy è il suo primo fan e per lui la notte degli Oscar è stata davvero speciale.

Lei e Andy sono amici da quando erano studenti della medesima scuola, la Kammerer. Lui è ovviamente il suo primo fan e raccoglie tutti gli articoli di giornale a lei dedicati. E Jennifer non manca di coinvolgerlo, anche in serate mondane, come si nota da alcuni scatti fatti insieme sul red carpet.



E, non appena possibile, non manca di inviare ad Andy dei pensieri e dei regalini. Come di recente, quando gli ha mandato un libro di opere teatrali, rilegato in argento e da lei autografato.