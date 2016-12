Un video tutto di stelle per David Bowie

10:00 - David Bowie ha pubblicato su "Vevo" il video del nuovo singolo, "The Stars (Are Out Tonight)", secondo estratto dal suo atteso album di ritorno "The Next Day", previsto a marzo. Nella clip, diretta dalla regista e fotografa pescarese Floria Sigismondi, che già in precedenza aveva lavorato con Bowie, il cantante inglese è accompagnato dalla connazionale e attrice premio Oscar Tilda Swinton, in un vero e proprio minifilm fra il thriller e l'horror.