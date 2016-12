Giofrè: "Canto e ballo in pausa dall'amore"

foto Ufficio stampa Correlati IL VIDEO IN ANTEPRIMA

NUOVO LOOK

A sorpresa il vincitore del circuito danza di "Amici 11" Giuseppe Giofrè lancia il video "Break" in anteprima a Tgcom24. Il brano, prodotto da Non ho l'età di Mara Maionchi e Alberto Salerno, segna il debutto alla musica del ballerino che canta come ci spiega "un conflitto di sentimenti. D'altronde lo stesso titolo del brano, 'Break' esprime un duplice significato: rottura, ma anche pausa".

Com'è nato questo brano?

“Break” è stato scritto da D-NOVA, un ragazzo italiano che vive a Londra. E' molto bravo e appena mi ha inviato il provino del pezzo, sono rimasto molto contento perchè era proprio quello che volevo.



Qual è il suo punto di forza?

Ha sonorità elettroniche/dubstep e qualche influenza pop, questo perché in principio il progetto era nato per essere “ballato”, infatti nel video faccio entrambe le cose.



Perché ti è piaciuto subito?

Il testo parla di un duplice desiderio: in una relazione, dato che le cose non funzionano, la persona decide di porre una rottura e di prendersi una pausa. Con convinzione e sicurezza, ma anche con rabbia. Ma poi entra in gioco una forza interiore opposta, che si manifesta nel ritornello (“dammi un po' d'amore...sto andando in pezzi”) e quindi si fa avanti il desiderio di tenere in piedi la relazione e risolvere. E' uno conflitto di sentimenti. D’altronde lo stesso titolo del brano, “Break” esprime un duplice significato: rottura, ma anche pausa.



Chi ha avuto questa idea di farti cantare?

Questo progetto nasce un pò di tempo fa. L’etichetta discografica “Non ho l’età” mi ha chiamato e mi ha detto che voleva provare a farmi incidere un brano. Quando non ballo, nella mia vita quotidiana canto spesso. Mi fa bene cantare, sono sempre stato un assiduo ascoltatore di musica, sopratutto internazionale. Da lì a breve sono entrato in studio di registrazione per provare, forse anche per gioco, e con enorme sorpresa già alle prime registrazioni è venuto fuori un bel lavoro. Erano tutti contenti. A quel punto abbiamo lavorato per trovare i suoni adatti fino ad arrivare al brano finito.



Ti piacerebbe un giorno incidere un album completo ?

Ho registrato un pò di brani, ma per adesso sono concentrato su “Break” . Vediamo come vanno le cose con questo singolo ma sopratutto se sono all'altezza. Ovviamente mi piacerebbe, principalmente sono un ballerino ma sono stato sempre molto curioso e appassionato di musica e, come dicevo prima, attratto da questo mondo forse perchè sin da piccolo seguivo Justin Timberlake e Britney Spears che sono stati di forte ispirazione per me.



Quali tra i nuovi allievi di Amici apprezzi?

Secondo me ogni singola persona ha quel qualcosa di speciale, quindi sono tutti molto bravi. Sono troppo diplomatico?

Andrea Conti