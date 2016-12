Laura Pausini festeggia "La Solitudine"

foto Olycom Correlati MAMMA FELICE 14:52 - Sono passati 20 anni dal 1993, anno in cui Laura Pausini vinse il Festival di Sanremo nella Categoria Giovani con "La Solitudine". La cantante offre in esclusiva su iTunes una versione speciale del brano che l'ha resa celebre in tutto il mondo in un unico medley in italiano, spagnolo ed inglese (quest'ultima prodotta e tradotta da Tim Rice). E' la a prima di varie iniziative che nel 2013 ricorderanno questi anni di carriera dell'interprete. - Sono passati 20 anni dal 1993, anno in cuivinse il Festival di Sanremo nella Categoria Giovani con "". La cantante offre in esclusiva su iTunes una versione speciale del brano che l'ha resa celebre in tutto il mondo in un unico medley in italiano, spagnolo ed inglese (quest'ultima prodotta e tradotta da Tim Rice). E' la a prima di varie iniziative che nel 2013 ricorderanno questi anni di carriera dell'interprete.

"Sapere che sono passati vent'anni mi fa sentire emozionata ma soprattutto piena di carica ed energia – dichiara Laura Pausini - mi sembra ieri. Sono stata così fortunata da dover ringraziare ogni giorno la vita, per avermi dato il privilegio di vivere questi 20 anni sui palcoscenici più importanti del mondo e ancora mi ha vista viaggiare, dandomi la possibilità di crescere al fianco delle persone che hanno rivoluzionato il mio cammino e il mio destino: i miei fan. Dopo vent'anni insieme inizio a prepararmi per i prossimi venti e molte sono le cose che ho intenzione di fare, scrivere e cantare insieme a loro". Dal 26 febbraio parte la Download Week del singolo "La Solitudine - La Soledad - Loneliness / Medley 2013" brano che racchiude le tre versioni originali eccezionalmente editate insieme, in esclusiva per iTunes, in vendita fino al 5 marzo.