Bublè: "Ho fatto il test per la fertilità"

foto Ap/Lapresse Correlati DISCO IN PRIMAVERA

ARRIVA MINI-BUBLE' 11:13 - Michael Bublè ha ammesso di essersi sottoposto al test della fertilità, per controllare che fosse tutto in regola. Nessun problema a quanto pare, visto che ha ammesso di, per controllare che fosse tutto in regola. Nessun problema a quanto pare, visto che il cantante canadese e la moglie Luisana Lopilato presto allargheranno la famiglia . E' stata la modella argentina a insistere perchè il marito si sottoponesse ai controlli: "Sono andato a fare l'esame per essere sicuro che tutto funzionasse come si deve".

Un periodo particolarmente fortunato per Bublè, sia dal punto di vista lavorativo che sul piano personale. Ad aprile uscirà infatti il suo nuovo album, dal titolo "To Be Loved", anticipato dal primo singolo estratto "It's A Beutiful Day".



Un disco che lo stesso cantante ha definito solare e ottimista, che arriva in contemporaneo con un altro lievo evento. Qualche settimana fa Bublè ha infatti annunciato insieme alla moglie - la modella argentina Luisana Lopilato - l'arrivo del loro primo figlio, già ribattezzato "Mini Bublè".