Charlize: "Che liberazione rasarmi i capelli!"

12:26

- Charlize Theron non si pente di essersi tagliata completamente i capelli. Anzi. Per qualcuno è stato uno shock vederla da un giorno con l'altro dire addio ai suoi lunghi capelli biondi per presentarsi con un taglio simil-marine richiesto dal ruolo nel film "Mad Max: Fury Road", ma lei rivendica la scelta: "E' stato liberatorio - ha detto -, penso che ogni donna dovrebbe farlo".