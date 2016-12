Lawrence dopo l'Oscar: "Mangio e mi calmo"

foto Ap/Lapresse Correlati CHE CADUTA!

"IL LATO POSITIVO" 10:15 - Ha convinto l'Academy che le ha dato l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista per "Jennifer Lawrence dimostra di essere un talento nella recitazione, una ragazza semplice anche se un po' sbadata ( - Ha convinto l'Academy che le ha dato l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista per " Il Lato Positivo ", nelle sale italiane dal 7 marzo. La 22ennedimostra di essere un talento nella recitazione, una ragazza semplice anche se un po' sbadata ( è inciampata sulle scale mentre ritirava il premio) e mostra i suoi punti deboli. "Quando sono nervosa mangio e poi mi calmo - ha detto a Us Weekly -. Ma poi non entro nei vestiti!".

L'attrice ha raccontato anche un aneddoto riguardante gli Oscar 2011 quando era stata nominata come Miglior Attrice Non protagonista per "Un gelido inverno". Troppo nervosa per la vigilia ha mangiato una grande bistecca al formaggio. "Il problema è che poi durante la cerimonia dovevo indossare un abito molto attillato - racconta -. Non avete idea della fatica che ci ho messo per entrarci poi!". Di certo Jennifer sembra avere sempre un piccolo problema con gli abiti da sera. Elegantissima in Dior, l'altra sera per l'emozione è inciampata sulle scale prima di ritirare la statuetta. Ma il pubblico in sala e quello televisivo l'ha amata per la sua semplicità.



"JENNIFER ATTRICE IN ASCESA A HOLLYWOOD"- Dopo la vittoria di Jennifer Lawrence alla notte degli Oscar per "Il Lato Positivo", Mark Lombardo, amministratore delegato di Eagle Pictures commenta: “Questo riconoscimento ha un valore particolare in quanto Jennifer Lawrence é stata premiata per la sua interpretazione in un film con altre sette nomination e nel quale erano candidati altri tre straordinari attori come migliori protagonisti e non protagonisti. Jennifer Lawrence è l'attrice più in ascesa a Hollywood e siamo fortunati ad avere in listino altri titoli che la vedranno protagonista: dal genere suspence conThe House at the End of the Street, in uscita il prossimo maggio all'intenso Serena, ancora in coppia con Bradley Cooper”.