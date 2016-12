Da Cruz a Streep, che seni da Oscar!

foto Tgcom24 Correlati SENZA VELI

IL TRIONFO DI "ARGO" 09:55 - "Abbiamo visto le vostre tette". Con la canzone "We saw your boobs" il comico Seth MacFarlane ha dato il via alla 85esima notte degli Oscar. Elencando nome per nome, tra premiate e presentatrici, le attrici che negli anni si sono distinte sul grande schermo per aver mostrato le loro grazie. Da Meryl Streep a Penelope Cruz, da Anne Hathaway a Kristen Stewart, ce n'è davvero per tutti i gusti. - "Abbiamo visto le vostre". Con la canzone "" il comicoha dato il via alla 85esima notte degli Oscar. Elencando nome per nome, tra premiate e presentatrici, le attrici che negli anni si sono distinte sul grande schermo per aver mostrato le loro grazie. Da, da, ce n'è davvero per tutti i gusti.

In molte, a cominciare da Naomi Watts (per il film "Mulholland Drive") e Charlize Theron ("Monster"), hanno finto imbarazzo, mostrandosi stupite. In realtà lo sketch era tutt'altro che improvvisato. E ha strappato molti sorrisi tra i presenti. Tra le citate non poteva mancare la bellissima Angelina Jolie a seno nudo in "Gia" e Nicole Kidman in "Eyes Wide Shut". Una giovanissima Meryl Streep in "Silkwood" e Penelope Cruz in "Vanilla Sky". Fino ad arrivare a Kristen Stewart in "On The Road", Anne Hathaway in "Brokeback Mountain" e Helen Hunt in "The Sessions". Dal passato al presente, tutti seni da Oscar.