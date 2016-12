Stereophonics: "Un cd fatto con pazienza"

foto Ufficio stampa 16:17 - Tornano dopo 4 anni gli Stereophonics (Kelly Jones, voce - chitarra, Richard Jones contrabbasso, Adam Zindani-chitarra e Jamie Morrison - batteria) col cd "Graffiti On The Train" in uscita il 12 marzo. "Per la prima volta in 15 anni, l’anno scorso non siamo andati in tour - dice Jones -. Quando ti fermi e lasci che la tua mente si apra, le cose arrivano da sole. Sono stato impaziente in passato, ma ho scoperto negli ultimi due anni: la pazienza". - Tornano dopo 4 anni gli(Kelly Jones, voce - chitarra, Richard Jones contrabbasso, Adam Zindani-chitarra e Jamie Morrison - batteria) col cd "" in uscita il 12 marzo. "Per la prima volta in 15 anni, l’anno scorso non siamo andati in tour - dice Jones -. Quando ti fermi e lasci che la tua mente si apra, le cose arrivano da sole. Sono stato impaziente in passato, ma ho scoperto negli ultimi due anni: la pazienza".

Scritto da Kelly Jones e prodotto dal frontman con Jim Lowe, l’album è stato registrato tra Londra e il Belgio e prevede anche arrangiamenti d'archi curati da David Arnold. "Mi sono trovato in studio con 40 idee non ancora finite, a differenza del solito quando ne avevo solo una decina ma già chiare in testa - afferma Kelly -. Per questo le canzoni si rivelano molto più imprevedibili che in passato. Tutti si sono divertiti molto nel fare qualcosa che non avevamo mai fatto".



Il disco è stato anticipato da due singoli: "In A Moment", pubblicato a metà novembre, e "Indian Summer", in radio e online da venerdì primo febbraio, entrambi i video sono stati scritti e diretti da Kelly Jones. Gli Stereophonics sono la prima Band “firmata” direttamente dall’etichetta di Noel Gallegher: la Sour Mash.



La tracklist: 1. We Share the Same Sun 2. Graffiti on the Train 3. Indian Summer 4. Take Me 5. Catacomb 6. Roll the Dice 7. Violins and Tambourines 8. Been Caught Cheating 9. In a Moment 10. No-one's Perfect